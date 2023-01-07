Вперше в історії ПЦУ Епіфаній проводить богослужіння на Різдво у Києво-Печерській лаврі: трансляція 

Вже сьогодні, 7 січня, відбудеться історичне богослужіння.

Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе різдвяне богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП.

Святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового заплановано на 9 годину ранку.

Нагадаємо, 31 грудня УПЦ МП провела останню службу у Верхній лаврі. 1 січня 2023 року УПЦ МП вже не допустили на територію Успенського і Трапезного соборів.

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