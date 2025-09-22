- Дата публікації
Вперше в історії: “Примари” ГУР у Криму спалили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”
Це перше ураження ворожих літаків-амфібій Бе-12 в історії.
Вперше в історії «Примари» ГУР у Криму спалили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.
«21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України „Примари“ вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 „Чайка“. Це перше ураження Бе-12 в історії», — наголошує ГУР.
Літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.
У військовій розвідці додали, що разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим «Примари» ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.
Нагадаємо, що спецпідрозділ «Примари» ГУР МО України раніше вже проводив успішні атаки на військові об’єкти окупантів у Криму. Повідомляється, що вони атакували та уразили критично важливі дороговартісні компоненти зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».