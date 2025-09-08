ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
673
Час на прочитання
2 хв

У Зеленського обговорили зі США російську атаку на Кабмін — що стало відомо

Керівник Офісу президента повідомив американській стороні про цілеспрямовані атаки росіян на цивільну інфраструктуру.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Зеленського обговорили зі США російську атаку на Кабмін — що стало відомо

Іскандер вдарив по будівлі Кабміну / © ДСНС

Російські війська вперше використали балістичну ракету для удару по адміністративній будівлі в Україні. Обговорення російської атаки на Кабмін стало ключовим моментом у переговорах керівника Офісу президента Андрія Єрмака з державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це Єрмак повідомив ввечері 8 вересня.

Андрій Єрмак повідомив про телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки та виконувачем обов’язків радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо. Ключовими темами стали безпекові гарантії та посилення тиску на Росію.

Єрмак детально поінформував Рубіо про поточну ситуацію в Україні, зокрема, про постійні атаки російських військ, які використовують дрони та ракети для ударів по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Також він наголосив, що ці напади призводять до загибелі мирних людей, зокрема дітей.

За словами Єрмака, окремо було згадано безпрецедентний випадок: вперше від початку повномасштабного вторгнення ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер» по будівлі уряду України.

Сторони обговорили низку важливих питань, серед яких — оборонна підтримка, посилення санкцій проти РФ, а також координація дій із міжнародними партнерами.

У своєму дописі Єрмак підкреслив, що Кремль розуміє виключно мову сили і не має наміру припиняти війну. Саме тому, за його словами, необхідно продовжувати чинити тиск на агресора, а стійкий мир залишається головною метою України.

«путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на РФ. Стійкий мир — наша мета, якої маємо досягти», — написав Єрмак.

Нагадаємо, 8 вересня дипломатичний корпус разом з послом ЄС відвідав будівлю Кабінету міністрів у Києві, що зазнала прямого влучання російської ракети «Іскандер». Ракета була спрямована безпосередньо в місце роботи українського уряду.

Удар РФ по Києву вже назвали головним ударом Росії за 4 роки. Є припущення, що росіяни невдовзі можуть повторити масований удар.

Дата публікації
Кількість переглядів
673
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie