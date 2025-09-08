Іскандер вдарив по будівлі Кабміну / © ДСНС

Російські війська вперше використали балістичну ракету для удару по адміністративній будівлі в Україні. Обговорення російської атаки на Кабмін стало ключовим моментом у переговорах керівника Офісу президента Андрія Єрмака з державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це Єрмак повідомив ввечері 8 вересня.

Андрій Єрмак повідомив про телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки та виконувачем обов’язків радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо. Ключовими темами стали безпекові гарантії та посилення тиску на Росію.

Єрмак детально поінформував Рубіо про поточну ситуацію в Україні, зокрема, про постійні атаки російських військ, які використовують дрони та ракети для ударів по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Також він наголосив, що ці напади призводять до загибелі мирних людей, зокрема дітей.

За словами Єрмака, окремо було згадано безпрецедентний випадок: вперше від початку повномасштабного вторгнення ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер» по будівлі уряду України.

Сторони обговорили низку важливих питань, серед яких — оборонна підтримка, посилення санкцій проти РФ, а також координація дій із міжнародними партнерами.

У своєму дописі Єрмак підкреслив, що Кремль розуміє виключно мову сили і не має наміру припиняти війну. Саме тому, за його словами, необхідно продовжувати чинити тиск на агресора, а стійкий мир залишається головною метою України.

«путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на РФ. Стійкий мир — наша мета, якої маємо досягти», — написав Єрмак.

Нагадаємо, 8 вересня дипломатичний корпус разом з послом ЄС відвідав будівлю Кабінету міністрів у Києві, що зазнала прямого влучання російської ракети «Іскандер». Ракета була спрямована безпосередньо в місце роботи українського уряду.

Удар РФ по Києву вже назвали головним ударом Росії за 4 роки. Є припущення, що росіяни невдовзі можуть повторити масований удар.