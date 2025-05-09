Вперше в історії України СБУ викрила агентів воєнної розвідки Угорщини: чим займалися шпигуни

Служба безпеки України / © facebook.com/SecurSerUkraine

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Служба безпеки України вперше в історії держави викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка проводила шпигунську діяльність на шкоду країні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Осередок угорської розвідки мав такі завдання:

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збирати інформацію про військову захищеність Закарпатської області,

шукати вразливі місця у наземній і повітряній обороні регіону,

вивчати суспільно-політичні погляди жителів Закарпаття. Зокрема, йдеться про сценарії поведінки людей у разі, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

СБУ за результатами комплексних заходів на Закарпатті затримала двох агентів із мережі угорської розвідки.Вдалося встановити, що їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. СБУ вже ідентифікувала його особу.

Перший агент угорської розвідки — ексвійськовий

Одним із агентів цього куратора був 40-річний колишній військовий з Берегівського району Закарпаття. Його ще 2021 року завербували іноземці та перевели у «режим очікування».

За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор «активував» цього агента у вересні 2024 року. Той отримав завдання вивчити настрої місцевих жителів населення і отримати таку інформацію:

яка буде реакція військових і цивільних на Закарпатті, якщо до області увійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові; яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття; яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні; які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин; наскільки укомплектовані правоохоронці і яка їхня чисельність тощо.

Встановлено, що після цього угорський агент особисто розвідував розміщення Сил оборони України та координати ЗРК С-300 у регіоні. Після збирання розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для виїзду з Україні фігурант оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах.

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За даними СБУ, під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівку на виконання поставлених завдань. Зокрема, зрадник підшукував мережу інформаторів. Встановлено, що той намагався завербувати щонайменше двох людей.

Зазначається, що формуючи агентурну мережу, угорська розвідка сподівалася розширити діапазон збирання інформації, включно з отриманням даних із прифронтових і фронтових регіонів.

Контррозвідка СБУ в березні задокументувала другу зустріч агента з куратором. Тоді він отримав телефон зі спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку. Новими завданнями зрадника були виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони на Закарпатті. Він також мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту. Зловмисник вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.

Друга агентка — ексвійськова

Ще однак затримана агентка угорської розвідки — ексвійськовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу 2025 року. Її завданнями були інформування спецслужби Угорщини про наявність літаків та гелікоптерів на Закарпатті, про оборонні системи військової частини, де військова проходила службу.

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Контррозвідка СБУ задокументувала кожен крок угорської агентури і затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них були вилучені телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки.

Нагадаємо, 2023 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Закарпаття «давньою угорською землею» в інтерв’ю радіо Kossuth. Однак це вирізали з ефіру.

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Влітку 2024 року Орбан погодився підтримати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу за умови, що Київ публічно зобов’яжеться виконати 11 вимог Будапешта, зокрема визнати все Закарпаття «традиційно угорським».

А голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа зазначав, що Орбан розглядає Закарпаття як свою колонію і хоче отримати у правління всю область із його населенням.