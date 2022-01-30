Вперше в історії: в Україні запрацювали усі 15 енергоблоків АЕС

Вперше в історії: в Україні запрацювали усі 15 енергоблоків АЕС

Зауважень до роботи АЕС немає.

В Україні у неділю, 30 січня, вперше в історії запрацювали усі 15 енергоблоків атомних електростанцій.

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Про це повідомили в пресслужбі "Енергоатому".

30 січня о 5:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива.

"Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі. Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15 енергоблоками одночасно", - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України і заявив, що держава робить все необхідне, аби запобігти енергетичній кризі.

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