Вперше в історії: в Україні запрацювали усі 15 енергоблоків АЕС

Зауважень до роботи АЕС немає.
В Україні у неділю, 30 січня, вперше в історії запрацювали усі 15 енергоблоків атомних електростанцій.
Про це повідомили в пресслужбі "Енергоатому".
30 січня о 5:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива.
"Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі. Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15 енергоблоками одночасно", - наголосили в "Енергоатомі".
Нагадаємо:
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Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України і заявив, що держава робить все необхідне, аби запобігти енергетичній кризі.
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