Вперше в історії: ЗСУ показали знищення ворожого танка дроном з термітною сумішшю (відео)

Окупантам було дуже “гаряче”.

ЗСУ показали ліквідацію ворожого танка дроном з термітною сумішшю. Це перший такий прецедент.

Про це пише 30 окрема механізована бригада.

“Нещодавній традиційно невдалий штурм здичавілих відзначився першим у цій війні спаленим за допомогою дрону "божа роса" ворожим танком у виконанні нашого батальйону безпілотників "Злі Сапсани"!”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової відпрацювали по ворогові на Харківщині. Так, уражені російська піхота, танк, гаубиця і протитанкова гармата.

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