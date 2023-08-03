Вперше в Україні: закарпатські військові отримали житло за проєктом "земельного банку"

Проєкт стартував менше ніж рік тому.

Ініціатива з підтримки ветеранів отримала назву "Банк землі для будівництва" і була запущена на Закарпатті. Сьогодні, 3 серпня, перші два військові отримали ключі від своїх квартир.

Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита у своєму телеграм-каналі.

"Підтримка захисників – наш безумовний пріоритет. Тож для нас велика честь досягти цього результату й передати таке довгоочікуване житло ветеранам", – наголосив Микита.

Перші два військові отримали квартири / Фото Галини Грубляк

Більше про проєкт

Це перший в Україні проєкт з підтримки ветеранів, який втілює Закарпатська ОВА. Станом на зараз квартирний фонд становить майже 2,4 тис. кв. м.

Першими власниками нового житла стали спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ, котрі отримали важкі поранення на передовій та проходять реабілітацію.

"Зараз вони не можуть бути на лінії фронту й разом з побратимами звільняти від окупантів рідну землю, але вони залишаються героями та членами нашої великої родини й будуть завжди у строю", – відзначив очільник області.

Захисник увійшов до своєї оселі / Фото Галини Грубляк

Нагадаємо, у "Дії" розпочали приймати заявки на компенсацію за зруйноване окупантами житло. Як це зробити – у матеріалі.

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