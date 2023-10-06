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Вперше в Україні: жителя Запоріжжя засудили до довічного ув'язнення за держзраду

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Вперше в Україні: жителя Запоріжжя засудили до довічного ув'язнення за держзраду

Державна зрада / Ілюстративне фото

Це перший такий вирок в Україні.

Мешканця Запоріжжя засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Він передавав ворогу дані про місця дислокації українських захисників. 

Про це під час брифінгу щодо криміногенної ситуації в Запорізькій області сказав керівник прокуратури Запорізької області Сергій Спільник, пише "Укрінформ".

Як повідомив Спільник, до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна засуджено 37-річного мешканця міста Запоріжжя, який протягом березня-жовтня 2022 року здійснював збір інформації щодо дислокації військової техніки та передавав її ворогам.

"Це перший вирок по Україні, коли людина отримала довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна", – сказав він. 

Йдеться про статтю 111 Кримінального кодексу України – державна зрада.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колаборантці Тетяні Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу "Роснафти". Вона публічно підтримує збройну агресію Росії проти України, а також заперечує існування нашої держави.

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Дата публікації
Перегляди
954
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