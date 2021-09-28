Вперше від Другої світової: коронавірус призвів до зменшення тривалості життя

Вперше від Другої світової: коронавірус призвів до зменшення тривалості життя

Усередньому йдеться про півтор-два роки.

Пандемія COVID-19 призвела до скорочення тривалості життя в 27 країнах світу.

Про це йдеться в дослідженні Оксфордського університету, розповіли у Сніданку з 1+1.

За час пандемії середня тривалість життя в розвинених країнах скоротилася на півтора-два роки. Найбільше ця тенденція помітна в Сполучених Штатах Америки. Там очікувана тривалість життя скоротилася на понад два роки. В першу чергу на такі цифри вплинула смертність серед чоловіків працездатного віку.

Натомість у Європі жертвами коронавірусу найчастіше ставали люди віком понад 60 років. Найсуттєвіше тривалість життя скоротилася у Литві – на понад півтора року.

Науковці відзначили, що це найбільше падіння тривалості життя від часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я прагне відновити розслідування походження COVID-19 і вже зібрала команду з 20 вчених для пошуку нових доказів. Науковцям планують доручити вивчити, чи міг коронавірус "втекти" з лабораторії, а також провести більш широке розслідування майбутніх вірусних ризиків і зв'язків з поведінкою людини.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання