Вперше від початку повномасштабного вторгнення Зеленський збирає фракцію "Слуга народу" — про що говоритимуть

Завтра, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський скликає зустріч з фракцією "Слуга народу" вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Тему зустрічі не повідомляють. Водночас Железняк назвав цю подію "неординарною".

"Поки б не перебільшував би чутки що там може бути, але подія неординарна в наших політичних реаліях", — написав нардеп.

Раніше ТСН.ua повідомляв про те, що за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, народні депутати та більшість чиновників, які долучаються до роботи на міжнародних майданчиках під час закордонних поїздок, є лише “туристами”. Ця заява викликала різку критику з боку нардепа від “Слуги народу” Дмитра Наталухи.

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