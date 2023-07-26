Вперше від початку війни банки планують пом’якшити умови кредитування: для кого і що зміниться

Обсяг позик як бізнесу, так і населення в наступні чотири квартали продовжить зростати, свідчить опитування.

Фінустанови вперше від початку війни планують у ІІІ кварталі пом’якшувати кредитування для малого, середнього бізнесу та для населення як для іпотечних, так і споживчих кредитів.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Кількість схвалених заявок на позики населенню продовжує зростати. Респонденти повідомили про зростання кредитного ризику та очікують на його підвищення у ІІІ кварталі", - йдеться у повідомленні.

Як свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування, обсяг позик як бізнесу, так і населення в наступні чотири квартали продовжить зростати.

Попит на іпотеку зростає третій квартал поспіль, а на споживчі кредити – вперше з IV кварталу 2021 року. Передусім попит домогосподарств на кредити стимулюють нижчі відсоткові ставки. У ІІІ кварталі банки й надалі очікують на зростання попиту населення на кредити.

"Кредитні стандарти для бізнесу у ІІ кварталі дещо підвищено. Найбільше – для довгострокових і валютних позик. У ІІІ кварталі, вперше з початку повномасштабного вторгнення росії, банки планують послабити корпоративні стандарти кредитування для МСП, короткострокових та гривневих кредитів. Натомість фінустанови очікують на подальше підвищення кредитних стандартів для довгострокових і валютних позик", - зауважили у Нацбанку.

Довідково:

Опитування про умови банківського кредитування проводилося від 13 червня до 7 липня серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ. Їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України

Як повідомляли раніше, "Сенс Банк" офіційно став державним. Так, власники істотної частки "Сенс Банку", які перебувають під міжнародними санкціями, віднині позбавлені права розпоряджатися своїми активами та відчужувати їх у будь-який спосіб.

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