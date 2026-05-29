Вперше від початку війни: на ЗАЕС стався небезпечний збій, МАГАТЕ забило на сполох

Запорізька АЕС / © Associated Press

Окупована Запорізька АЕС вперше від початку повномасштабного вторгнення пережила критичний 12-годинний збій зв’язку. Такі перебої створюють додаткові ризики для ядерної безпеки та ускладнюють контроль ситуації на об’єкті.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Втрата зв’язку на ЗАЕС

За інформацією МАГАТЕ із посиланням на дані станції, 27 травня Запорізька АЕС майже на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв’язок та доступ до Інтернету. Причини збою оперативно з’ясувати не вдалося, однак інцидент збігся в часі з повідомленнями про атаки поблизу Енергодара, де мешкає значна частина працівників станції.

У МАГАТЕ підкреслили, що подібні перебої підвищують ризики для ядерної безпеки та ускладнюють моніторинг ситуації на об’єкті.

«Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом у звичайний спосіб. Це, безумовно, було дуже тривожною подією з погляду ядерної безпеки та захищеності«, — заявив Гроссі.

В агентстві також повідомили, що останнім часом у районі станції неодноразово виникали перебої з електропостачанням через бойові дії.

Крім того, на ЗАЕС заявили про пошкодження одного зі службових автомобілів унаслідок атаки безпілотника. За даними станції, удари дронів також були спрямовані по цивільній інфраструктурі Енергодара, зокрема по пожежній частині.

Проблеми з дизпаливом для ЗАЕС

На тлі загострення ситуації постачання дизельного палива для обслуговування обладнання тимчасово зупиняли. Разом із тим на станції запевнили, що наявних запасів достатньо для більш ніж 10 днів роботи аварійних генераторів.

Нині Запорізька АЕС отримує зовнішнє живлення лише через одну лінію електропередачі після того, як основна лінія була відключена ще у березні. До початку повномасштабного вторгнення об’єкт був підключений одразу до 10 ліній електропередачі.

Гроссі підкреслив, що безперебійне постачання дизельного палива є критично важливим для функціонування систем охолодження реакторів та резервного енергозабезпечення.

«Будь-які перебої з постачанням дизельного палива знижують стійкість станції в момент, коли вона і так залишається вкрай вразливою з погляду зовнішнього електропостачання», — зазначив директор МАГАТЕ.

Агентство продовжує консультації з Україною та Росією щодо можливого тимчасового припинення вогню в районі станції для ремонту лінії електропередачі 750 кВ. Втім, складна ситуація поблизу лінії фронту суттєво ускладнює як проведення ремонтних робіт, так і сам переговорний процес.

Окремо в агентстві повідомили, що за останній тиждень у зоні спостереження Чорнобильського майданчика зафіксували близько 20 безпілотників.

Нагадаємо, після атаки дронів 3 травня на лабораторію радіаційного контролю ЗАЕС експерти МАГАТЕ виявили пошкодження частини метеорологічного обладнання, яке припинило працювати. Гроссі закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, оскільки подібні інциденти становлять ризики для ядерної безпеки.

