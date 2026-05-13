Вперше від початку повномасштабного вторгнення: Росія вгатила по Ужгороду (відео)

В Ужгороді 13 травня пролунали вибухи. За попередньою інформацією, місто вперше від початку повномасштабної війни атакували російські безпілотники.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, один із дронів-камікадзе типу «Шахед» влучив у будівлю в районі «Турбогазу» та району Табла.

«В Ужгороді „Шахед“ влетів у будівлю в районі „Турбогазу“ та району Табла», — повідомив він.

Журналіст зазначив, що є влучання.

«За моєю інформацією, під час атаки російських „Шахедів“ один із дронів влучив в об’єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці», — йдеться у повідомленні.

Як стверджує Глагола, ще один удар зафіксували в мікрорайоні Табла.

На місцях працюють усі екстрені служби.

«Дронова атака на Ужгород триває: над містом працює ППО. „Приліт“ у районі вулиці Карпатської України», — пише він.

Відомо, що під атакою перебувають промислові райони міста, склади та об’єкти критичної інфраструктури.

«Наразі особливо уважними варто бути мешканцям мікрорайонів Дравці, Горяни та району села Барвінок. Усіх закликаю негайно перебувати в укриттях», — зазначає Глагола.

«Шахед» влучив в Ужгороді: що відомо про атаку

«Попередньо одне збиття дрона над полем у передмісті. Зʼясовую», — додав журналіст.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в місті вирує сильна пожежа. Ймовірно, вона пов’язана з ворожою атакою.

Нагадаємо, від ночі проти 13 травня Росія здійснює масовану атаку по Україні з застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під ударами опинилися Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Харківська, Херсонська та Сумська області.

Внаслідок атак загинули та постраждали мирні жителі, були пошкоджені житлові будинки, енергетична інфраструктура, навчальні заклади та промислові об’єкти. Українські сили ППО продовжували відбивати атаку, а в небі фіксували десятки ворожих безпілотників.

Також вдень під час атаки російських безпілотників Івано-Франківщина перебуває під повітряною загрозою. Зокрема, в Коломиї було чути вибухи, а місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням.

Також вибухи лунають у Хмельницькому, Чернівцях, Рівному, Одесі.

