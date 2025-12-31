Вперше за 10 років: синоптик про погоду у новорічну ніч і 1 січня

Прогноз погоди на 31 грудня - 1 січня / © ТСН

Реклама

Українці вперше за останні 10 років зустрінуть Новий рік зі снігом і морозами.

Про це розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань, передає «Телеграф».

Заметілі

За словами метеоролога, зараз висота снігового покриву в різних регіонах країни становить від 1 до 12 сантиметрів. Наприклад, у Харкові зафіксовано 16 сантиметрів снігу. Постригань зауважив, що, хоч нам і здається, що це — аномальні заметілі, насправді такий сніг є нормою для зими. Просто останніми роками стійкий сніговий покрив став рідкістю.

Реклама

Метеоролог попереджає, що через опади та коливання температури навколо нуля на дорогах утворилася ожеледиця.

Погода на Новий рік

«Вперше за 10 років, за винятком 2019 та 2022 років, зустрічатимемо Новий рік зі снігом», — сказав Постригань.

За його словами, 31 грудня температура повітря знизиться до 4-9 градусів морозу вночі.

А найхолодніше буде 1 січня.Арктичне вторгнення організує тилова холодна частина циклону з північного сходу. Середньодобова температура становитиме 7 градусів морозу.

Реклама

«Новорічна ніч 8-13 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу. На дорогах буде слизько», — попередив синоптик.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про наближення арктичної повітряної маси саме на новорічні свята.