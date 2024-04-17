Вперше за 10 років: у Чернівецькій області зафіксували спалах кашлюку: де найбільше хворих

У Чернівецькій області зареєстрували 100 випадків кашлюку. Цей показник є найвищим за останні 10 років. Найбільше недужих реєструють у Вижницькому та Чернівецькому районах.

Про це повідомили у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише видання С4.

Зростання захворюваності спостерігається епідеміологами від листопада 2023 року. На кашлюк найбільше хворіють діти, особливо він небезпечний для немовлят. Інкубаційний період кашлюку від 2 до 14 днів після інфікування. Перші симптоми такі ж, як і в ГРВІ.

"Нежить, підвищена температура, кашель, який переростає в судомний кашель, і може бути при вдиху навіть зупинка дихання. Цю хворобу надзвичайно важко лікувати, кашель утримується до двох місяців. Зазвичай для малюків це стаціонарне лікування до двох місяців, а далі ще вдома доліковуються, антибіотики приймають", - розповіла лікарка-імунолог КНП "Міська дитяча поліклініка" м. Чернівці Аліна Дашкевич.

У Чернівецькій області станом на 16 квітня зафіксували 100 випадків кашлюку. За аналогічний період торік на Буковині не виявили жодного випадку.

"Цей показник є найвищим за останні 10 років. Епідемічна ситуація є небезпечною і щомісячно від листопада 2023 року відбувається зростання захворюваності", - каже лікар-епідеміолог, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Юрій Падурару.

Що таке кашлюк і небезпечна хвороба

Кашлюк – це бактеріальне інфекційне захворювання, яке перебігає як затяжний бронхіт з тяжкими нападами кашлю. Захворювання є вкрай заразним, кашлюк легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. На нього хворіють здебільшого діти та підлітки, але захворіти можуть також і дорослі. Найнебезпечнішим кашлюк є для новонароджених і немовлят – є високий ризик ускладнень та смерті.

Нагадаємо, раннє потепління в Україні загрожує нашестям небезпечних комах, які переносять інфекції.

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