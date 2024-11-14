"Вперше за 100 тисяч років": метеорологиня шокувала заявою про різку зміну клімату

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповіла про різкі зміни клімату.

Про це вона сказала у коментарі Олексію Суханову на ютуб-каналі "Говорить Суханов".

Як війна вплинула на клімат в Україні

Віра Балабух зазначила, що поки рано говорити про те, як війна в Україні вплинула на клімат.

"Клімат - це багаторічний режим погоди. Це десь період близько 30 років, коли ми оцінюємо, що ж там відбувається, як відбуваються ці зміни. Тому зараз говорити про те, як серйозно зміниться клімат в Україні, ми поки що не можемо", - сказала вона.

Проте метеорологиня зазначила, що на її думку, війна все ж має великий вплив на довкілля.

"Інший дуже важливий чинник, який безумовно вплине на всю кліматичну систему, це - викиди тих різних речовин, які відбуваються і на полі бою. Це збільшення за рахунок логістики викидів різних газів. Знову ж таки пожежі. От такі оцінки були проведені Міндовкілля і вони показали, що тільки за рахунок от цих військових дій, наша планета отримала дуже велику кількість парникових газів, які будуть подалі впливати на температурний режим нашої планети. І ця кількість співрозмірна з тим скільки, наприклад Нідерланди виділяють за цілий рік. І це звичайно дуже велика проблема тому що ми бачимо, що ці зміни які відбуваються вони, на жаль, стають все більш потужними більш сильнішими і температура повітря інтенсивно підвищується", - сказала Віра Балабух.

2024 рік може бути найтеплішим за останні 100 000 років

Метеорологиня зазначила, що українці можуть спостерігати різкі зміни клімату, які раніше відбували за тисячоліття.

"Знову ж таки 2024 рік дуже ймовірно стане найтеплішим роком за весь період інструментальних спостережень і дуже є велика ймовірність, що за останні 100 000 років. Тобто ми з вами живемо дуже в унікальний період, свідками чого ми є це - дуже безпрецедентні події, тому що зміни клімату, які відбуваються протягом життя одного покоління нашого з вами, вони раніше відбувалися протягом тисячі років", - пояснила Віра Балабух.

Нагадаємо, Віра Балабух прогнозує, що зима 2024-2025 буде відносно теплою.

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