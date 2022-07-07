Вперше за 12 днів з України виїхали більше осіб, ніж повернулися: з чим це пов’язано

Вперше за останні 12 днів кількість осіб, які виїхали за кордон перевищила кількість українців, які повернулися назад.

Це сталося після оприлюднення скандального рішення про необхідність усім військовозобов'язаним отримувати дозвіл на виїзд з місця проживання.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що у середу, 6 липня, з країни виїхали 39 тис. осіб, тоді як прибули до України 37 тис.

Водночас, за даними прикордонної служби Польщі, на цій ділянці українського кордону ситуація залишилася незмінною: 6 липня з Польщі до України в'їхали 24,2 тис. порівняно з 22,5 тис. днем раніше, тоді як у зворотному напрямку потік становить 23,2 тис. проти 21,7 тис. напередодні.

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Крім того, Держприкордонслужба України уточнила, що кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами в середу збільшилася до 114 із мінімуму 40-75, що протримався три дні. Водночас кількість легкових авто, що проходять через кордон, після скасування 1 липня пільг на їх ввезення до України знизилася з 20 тис. до 16-17 тис.

Слід зазначити, що потік на в'їзд до України останні 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становить близько 188 тис. осіб.

Проте останніми днями кількість тих, хто в'їжджає, знову побільшала. Сумарний чистий приплив через західний кордон після 9 травня досяг 227 тис., що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень 29 березня.

За даними УВКБ ООН на 5 липня, загалом із України з початку війни виїхали 8,793 млн осіб, із них до Польщі 4,472 млн, Росії - 1,518 млн, Угорщини - 905,10 тис., Румунії - 786,84 тис., Молдови - 523,71 тис., Словаччини - 569,70 тис., Білорусі - 16,7 тис.

Водночас до України, за даними ООН, із 28 лютого до 5 липня в'їхали загалом 3,296 млн осіб.

Нагадаємо, до України за добу 5 липня повернулося понад 37 тисяч осіб.

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