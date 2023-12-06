Вперше за 191 рік: у Миколаївському соборі провели службу українською мовою – фото, відео

У місті Кременець, на Тернопільщині, у Свято-Миколаївському соборі 6 грудня відбулася служба Православної церкви України українською мовою.

Про це повідомив виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

Він зазначив, що у Миколаївському соборі вперше за 191 рік пролунала молитва українською мовою.

Служба УПЦ у Свято-Миколаївському соборі на Тернопільщині / Фото: Василь Ільчишин

Служба УПЦ у Свято-Миколаївському соборі на Тернопільщині / Фото: Василь Ільчишин

"Саме сьогодні, 6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований московитами, і саме сьогодні 6 грудня 2023 року проходить перше українське богослужіння до свята святого Миколая і звучить молитва за українських воїнів у День ЗСУ", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі щодня лунатиме дзвін на підтримку військовополонених.

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