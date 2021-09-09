Вперше за 30 років незалежності в Україні запрацював електронний кадастр парків і заповідників

Вперше за 30 років незалежності в Україні запрацював електронний кадастр парків і заповідників

У базі є інформація про понад 8,5 тисячі природних об’єктів.

В Україні запрацював електронний кадастр парків і заповідників.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 9 вересня.

Зазначається, що тепер кожен охочий, зможе, окрім технічних питань, дізнатися через портал і про унікальність території та її рідкісні види. Також українці зможуть зрозуміти, де та що можно будувати на цих природних державних угіддях.

Такий е-кадастр створили вперше за 30 років незалежності України. У базі є інформація про понад вісім з половиною тисяч природних об’єктів нашої країни.

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