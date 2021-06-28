"Вперше за 311 років": Зеленський заявив, що до України привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

"Вперше за 311 років": Зеленський заявив, що до України привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

Побачити документ можна буде у Софійському соборі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше за 311 років до України зі Швеції до 30-ї річниці нашої незалежності привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Про це глава держави заявив 28 червня під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці ухвалення Конституції України.

"У таку знакову унікальну дату мені дуже хотілося не лише щось сказати, але й щось важливе зробити. Зробити більше, ніж типові ювілейні марки та монети з написом "Українській Конституції - 25". Перед тим, як приїхати сюди, я традиційно покладав квіти до пам'ятника Пилипу Орлику - гетьману війська запорізького і автору знаменитої Конституції 1710 року, яку називають першою писемною конституцією Європи. Переважна більшість з нас про неї знає, чула, читала або вивчала. І разом з тим переважна більшість з нас ніколи не бачила її вживу, не бачила частинки своєї історії і своєї спадщини. Більше того, за 311 років Конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на Батьківщині. І це неправильно. Це несправедливо. І це потрібно виправити", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що завдяки переговорам з владою Швеції, у Національному архіві якої зберігається оригінал Конституції Пилипа Орлика, вона вперше за 311 років потрапить до України.

"Сьогодні ми нарешті можемо поділитися дуже хорошими новинами. По-перше, Національний архів Швеції передав Україні три копії конституції Пилипа Орлика. Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради України, друга буде знаходитися в Офісі президента, третя - у Конституційному суді України після його оновлення і перезавантаження. І друга новина: до 30-ї річниці нашої незалежності вперше за 311 років до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що Конституцію 1710 року разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи усі охочі зможуть побачити у Софійському соборі.

"Полотно нашої історії має тисячу років і стільки ж бракуючих частин пазлу. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні Україну. Слава Україні!", - резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, Україна відзначає 25 річницю ухвалення Конституції. Основний закон держави був ухвалений у 1996 році.

Факт про Україну: положення Конституції Пилипа Орлика 1710-го року актуальні для сьогодення

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