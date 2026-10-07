Вперше за 8 років до Києва прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО: яка мета візиту

Джузеппе Каво Драґоне і Михайло Драпатий / © Сторінка Джузеппе Каво Драґоне в соцмережі Х

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Вперше за останні вісім років військова делегація всіх 32 країн-членів НАТО прибула з офіційним візитом до Києва. Голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драґоне зустрівся з керівництвом Генштабу ЗСУ задля обговорення ситуації на полі бою та подальшої військової підтримки України.

Про це Каво Драґоне повідомив у соцмережі Х та заявив у відеозверненні з Києва.

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Адмірал зазначив, що Україна постійно залишалася у центрі уваги НАТО.

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«Після восьмирічної перерви Військовий комітет НАТО повертається до Києва з офіційним візитом. І хоча фізично нас тут не було, Україна завжди залишалася в наших думках, обговореннях, рішеннях і подальших діях — щодня. Цей візит є виконанням обіцянки, яку я дав головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому під час нашої останньої розмови в серпні цього року», — розповів Каво Драґоне.

За його словами, візит Військового комітету відбувається після червневого приїзду до Києва Північноатлантичної ради.

«Ми тут у повному складі й із чітким сигналом: зв’язок між НАТО та Україною стає дедалі міцнішим. Перед обличчям тривалої агресії Росії проти України та її безрозсудних гібридних дій у країнах НАТО ми непохитно стоїмо пліч-о-пліч з Україною в героїчному захисті її суверенітету, територіальної цілісності та майбутнього її народу», — наголосив очільник Військового комітету Альянсу.

До делегації Військового комітету увійшли військові представники всіх 32 держав-членів НАТО. Під час візиту вони мають отримати від головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ актуальну оцінку ситуації на фронті, а також обговорити подальші можливості підтримки України.

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Каво Драґоне також повідомив, що представники делегації вшанували пам’ять українських військовослужбовців, зокрема тих, хто загинув або отримав поранення під час захисту держави.

«Тим, хто вважає, що вчиненням диверсій, кібератак і порушенням повітряного простору країн НАТО їм вдасться підірвати цю підтримку та нашу рішучість, я відповім: ви зазнаєте невдачі! Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а наша єдність — міцніша, ніж будь-коли. Росія несе повну відповідальність за таку небезпечну й неприйнятну поведінку», — підкреслив адмірал.

Нагадаємо, у серпні Драпатий провів першу розмову з Каво Драгоне. Сторони обговорили ситуацію на фронті, потреби армії (зокрема ППО, далекобійні удари, тактику піхоти та роботизацію) і підготовку до візиту Військового комітету НАТО до України в жовтні. Головком ЗСУ наголосив, що Україна не лише отримує допомогу від союзників, а й ділиться з ними унікальним бойовим досвідом.

Своєю чергою Каво Драґоне після розмови з Драпатим підтвердив незмінність подальшої військової підтримки України з боку НАТО в умовах російської агресії.

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