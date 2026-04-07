Укрaїнa
818
1 хв

Вперше за чотири роки війни: в окупантів в Криму валиться "небо", ППО вже на межі катастрофи

Агент «АТЕШ» із лав ППО РФ повідомив про планомірне знищення систем «Панцир» та С-400, додавши, що старі позиції ворога припинили своє існування внаслідок ударів Сил оборони.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ворожа система «Панцир» / © скриншот з відео

У тимчасово окупованому Криму росіяни не встигають відновлювати систему протиповітряної оборони після ударів Сил оборони України.

Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» у Telegram.

«Агент „АТЕШ“ зі складу підрозділів ППО ВКС РФ у Криму повідомляє: система протиповітряної оборони півострова переживає найгірший період за весь час повномасштабної війни. Серія точних ударів планомірно вибиває дивізіони С-400 та „Панцирі“ — і відновлюватися окупанти просто не встигають», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під удар потрапили насамперед частини, що закривають небо над півостровом від Джанкоя до Євпаторії та Чорноморського.

«Позиції, які ми займали місяць тому, вже не існують. Їх просто немає — згоріли або залишені», — розповіло джерело.

Партизани додали, що російське командування латає прогалини будь-якими доступними засобами. До мобільних груп ППО забирають людей без належної військової підготовки — зокрема, співробітників місцевих окупаційних адміністрацій.

«Нам привезли людей, які до цього сиділи в кабінетах. Кажуть: навчайтеся на ходу», — додав агент.

Координати нових позицій, маршрути пересування техніки та дані про особовий склад партизани оперативно передали Силам оборони України.

Нагадаємо, ISW повідомляє про крах російської ППО: удари України по нафтовій інфраструктурі заганяють Кремль у глухий кут.

Наступна публікація

