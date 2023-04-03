Вперше за десятки років: у Покровському кафедральному соборі прочитали молитву українською мовою

У неділю, 2 квітня, у Покровському кафедральному соборі українською мовою прочитали молитву за Україну та захисників. Це сталося після скандалу з побиттям військового та переходу колишнього собрру УПЦ МП в підпорядкування ПЦУ.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

"Перша молитва Українською Мовою за Україну, за Українських Воїнів у Соборі. Перша за десятки і десятки років! Хмельничани - круті! Повага усім! Пишаюся! Дякую, усім українцям за підтримку!", - написав він.

Нагадаємо, в Хмельниццькому храмі побили добровольця ЗСУ, який запитав у церкві: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?". Через це обурені місцеві зібрвлися біля храму, щоб почути від священників пояснення своїх дій. Водночас міська влада заявилв, що розірве із УПЦ МП усі договори на користування комунальною землею. У підсумку храм приєднався до ПЦУ.