Вперше за тривалий час з полону повернулись "азовці": з'явилися деталі нового обміну

Обмін полоненими 23 жовтня / © Володимир Зеленський

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До України під час третього етапу великого обміну повернулися 270 військовослужбовців. Вперше за тривалий час вдалося визволити велику групу бійців «Азову». Також додому повернули найбільшу кількість засуджених росіянами захисників та воїнів, яких вважали загиблими.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Обмін полоненими 23 жовтня — кого вдалося повернути додому

За його словами, серед повернутих воїнів — бійці ЗСУ, Тероборони, Нацгвардії та прикордонники. Також додому повернулася чимала група азовців та один військовий «Айдару».

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У межах цього обміну вдалося визволити 86 засуджених військових та одного оборонця, щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування.

«Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року. Двоє повернутих оборонців потрапили в полон ще 2018-го та 2020 року. Тобто вони пробули в полоні 8 і 6 років!» — зауважив Дмитро Лубінець.

Наймолодшому зі звільнених — 24 роки, найстаршому — 63. Один із воїнів завтра відсвяткує 60-річчя уже вдома. Серед повернених є тяжкохворі та тяжкопоранені захисники. Перебування всіх у полоні підтвердили через Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші джерела.

«Щодо кількох із них, які перебувають у критичному стані, я неодноразово звертався до російської сторони», — зазначив омбудсман.

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Обмін став результатом кількох місяців перемовин Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Офісу омбудсмана за дорученням президента України.

«Загалом цей обмін показує, що наші пріоритети незмінні: повертаємо додому тих, хто в полоні найдовше, тяжкохворих, тяжкопоранених. Також на порядку денному категорії цивільних і тих, хто в неволі ще від 2014 року. Надалі ця робота не зупинятиметься ні на мить. Це є частина справедливого миру, якого ми прагнемо», — зауважив Лубінець.

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, 23 жовтня відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресором Російською Федерацією. Додому вдалося повернути 270 осіб. Среде звільнених, зокрема, є бійці, яких вважали загиблими внаслідок теракту в Оленівці.

Ще раніше, 22 жовтня, до України повернули «на щиті» 252 захисників, тіла яких, за твердженням Росії, належать загиблих українським військовослужбовцям.

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Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що більшість повернутих українських військових перебувала в російському полоні ще від 2022 року. Зокрема, йдеться про захисників Маріуполя.

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