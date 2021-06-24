Вперше за останні 130 років: на Закарпатті зафіксували рекордну спеку

Температурний показник досягнув історичного рекорду.
На Закарпатті напередодні зафіксували температурний рекорд. Вперше за останні 130 років стовпчики термометра досягли майже +40.
Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація.
"Автоматична метеостанція "Ужгород" зафіксувала рекордну температуру за 130 років: показник термометра досяг поділки +39.8 градусів. Попередньо рекордно теплим цей день був у 2002 році з позначкою +37.7", - уточнили там.
Водночас на Закарпатті оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки через високу температуру — 4-5 клас.
За прогнозами синоптиків, спека протримається в області декілька днів.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що до України на вихідних, 26-27 червня, прийде атмосферний фронт, який дещо послабить спеку та принесе дощі.