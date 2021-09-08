Вперше за роки Незалежності понад половина громадян назвали рідною у побуті виключно українською

Відсоток тих, хто спілкується українською мовою у побуті зріс — від 36,8% у 1992 році до 50,8% у 2021-му.

Вперше за часів Незалежності понад половина наших громадян заявили, що у побуті розмовляють виключно українською мовою.

Про це свідчать дані Інституту соціології НАН України, інформує "Слово і діло".

Результати останнього опитування:

50,8% громадян спілкуються у побуті українською мовою;

27,6% російською мовою;

21,3% обидві мови.

Відсоток тих, хто спілкується українською мовою у побуті зріс — від 36,8% у 1992 році до 50,8% у 2021-му. Популярність російської мови значно впала після Революції гідності і подій на Донбасі та в Криму. Тоді на 4,5% збільшилася кількість українців, які спілкуються у побуті виключно українською, а 6,7% громадян перестали використовувати в побуті російську.

Нестабільною є динаміка серед тих, хто розмовляє і українською, і російською. Тут результати опитування постійно хитаються в ту чи іншу сторону на декілька відсотків. У 1992 році 32% опитаних заявляли, що розмовляють у побуті і українською, і російською. Найменше таких людей було у 2006 році —19,9%. Але вже до 2015 року показник знову зріс до 30,4%.

Нагадаємо, що від кандидатів на посаду місцевих керівників вимагатимуть сертифікат про рівень володіння українською.

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