Вперше за тривалий час: ППО збила балістичні ракети під час атаки росіян на Україну

ППО збила балістичні ракети у ніч на 27 серпня

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Сьогодні вночі, 27 серпня, росіяни вкотре атакували Україну балістичними ракетами. Це сталося відразу після того, як до України надійшла поставка ракет до ППО. І сьогодні Силам ППО вдалося збити балістичні ракети.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Скільки російських балістичних ракет збили сьогодні вночі

Як повідомили у Силах оборони, повітряний удар тривав із 18:00 попередньої доби. Ворог випустив дві протикорабельні ракети «Онікс» із тимчасово окупованого Криму, балістичні ракети «Іскандер-М» / KN-23 із Брянської та Курської областей РФ, а також 258 ударних БпЛА.

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Серед безпілотників були як «Шахеди» (близько третини з них — реактивні), так і дрони «Гербера», S8000 «Бандероль» та імітатори «Пародія», які запускали з Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із окупованих Донецька та Криму.

Головними мішенями окупантів стали Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Станом на 9:00 ранку силам ППО вдалося збити або подавити 233 цілі противника, серед яких нарешті балістичні ракети:

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сім балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;

протикорабельну ракету «Онікс»;

три дрони S8000 «Бандероль»;

222 ворожі БпЛА типів Shahed, «Гербера» та інших;

Водночас зафіксовано влучання на 15 локаціях, ще на 11 — сталося падіння уламків збитих цілей. Частина ракет та дронів росіян не досягла цілей, наразі військові уточнюють інформацію.

Оскільки атака ще триває і в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників, громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Україна виборює кожну ракету ППО

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом підтвердив надходження нової партії озброєння для захисту неба. Зокрема, Україна отримала невідому кількість додаткових ракет для систем ППО Patriot, а також ракети AIM та кілька систем Crotale із боєкомплектом.

Глава держави також подякував Естонії за виділення 0,25% ВВП на військову підтримку України з гарантією збереження цього рівня фінансування наступного року. Окрему увагу сторони приділили фінансуванню в межах ініціативи Drone Deal, за якої 90% спільно вироблених безпілотників надходитимуть в Україну.

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Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат 24 серпня заявив про гостру нестачу ракет не лише для систем Patriot, а й для інших наземних комплексів ППО та бойової авіації.

Він наголосив, що попри високу ефективність українських військових, можливості техніки обмежені через брак боєприпасів.

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