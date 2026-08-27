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Вперше за тривалий час: ППО збила балістичні ракети під час атаки росіян на Україну
Росія влаштувала чергову масовану атаку по Україні, запустивши 258 ударних БпЛА та ракети. Цього разу Сили ППО вперше за довгий час звітували про збиття балістики.
Сьогодні вночі, 27 серпня, росіяни вкотре атакували Україну балістичними ракетами. Це сталося відразу після того, як до України надійшла поставка ракет до ППО. І сьогодні Силам ППО вдалося збити балістичні ракети.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Скільки російських балістичних ракет збили сьогодні вночі
Як повідомили у Силах оборони, повітряний удар тривав із 18:00 попередньої доби. Ворог випустив дві протикорабельні ракети «Онікс» із тимчасово окупованого Криму, балістичні ракети «Іскандер-М» / KN-23 із Брянської та Курської областей РФ, а також 258 ударних БпЛА.
Серед безпілотників були як «Шахеди» (близько третини з них — реактивні), так і дрони «Гербера», S8000 «Бандероль» та імітатори «Пародія», які запускали з Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із окупованих Донецька та Криму.
Головними мішенями окупантів стали Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя.
Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Станом на 9:00 ранку силам ППО вдалося збити або подавити 233 цілі противника, серед яких нарешті балістичні ракети:
сім балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;
протикорабельну ракету «Онікс»;
три дрони S8000 «Бандероль»;
222 ворожі БпЛА типів Shahed, «Гербера» та інших;
Водночас зафіксовано влучання на 15 локаціях, ще на 11 — сталося падіння уламків збитих цілей. Частина ракет та дронів росіян не досягла цілей, наразі військові уточнюють інформацію.
Оскільки атака ще триває і в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників, громадян закликають дотримуватися правил безпеки.
Україна виборює кожну ракету ППО
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом підтвердив надходження нової партії озброєння для захисту неба. Зокрема, Україна отримала невідому кількість додаткових ракет для систем ППО Patriot, а також ракети AIM та кілька систем Crotale із боєкомплектом.
Глава держави також подякував Естонії за виділення 0,25% ВВП на військову підтримку України з гарантією збереження цього рівня фінансування наступного року. Окрему увагу сторони приділили фінансуванню в межах ініціативи Drone Deal, за якої 90% спільно вироблених безпілотників надходитимуть в Україну.
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат 24 серпня заявив про гостру нестачу ракет не лише для систем Patriot, а й для інших наземних комплексів ППО та бойової авіації.
Він наголосив, що попри високу ефективність українських військових, можливості техніки обмежені через брак боєприпасів.