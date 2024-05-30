Вплив Сонця на глобальне потепління: чи справді сонячна радіація спалює атмосферу

Зі збільшенням крижаного покриву у космос відбивається все більша частина енергії, що поступає від Сонця

Потік енергії від Сонця не є стабільним, а завжди змінюється. На тлі цього виникло багато гіпотез, а пізніше вже і народних міфів про те, що Сонце може значно впливати на клімат загалом.

Чи справді сонячна радіація спалює атмосферу і чи справді Сонце є винне у всіх сучасних кліматичних бідах - розповідають на ютуб-каналі "Космос".

Як Сонце впливає на глобальне потепління

Зміна відстані планети від Сонця відіграє важливу роль у зміні клімату. Клімат на різних територіях планети буде змінюватися також разом із зміною напрямку осі обертання планети.

Про це говорив ще в минулому столітті сербський кліматолог Мілутін Міланкович, який виділив кілька основних циклічних змін або коливань земної орбіти та осі обертання землі.

Один із циклів Міланковича - довгоперіодичне коливання ексцентрисистету коливання землі із взаємодією з іншими планетами. Ексцентрисистет показує настільки форма орбіти відхилена від ідеального кола. Сила тяжіння газових гігантів Юпітера та Сатурна з часом змушує змінювати форму орбіти Землі від еліпса витягнутого в одному напрямку до еліпса витягнутого в іншому напрямку, тобто змінюють ексцентрисистет орбіти Землі. Процес цей триває приблизно 93 тисячі років.

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Глобальна зміна клімату через цикл зміни ексцентрисистету дуже мала, адже циклічні зміни форми орбіти Землі досить невеликі і несуть незначні зміни клімату. Інший цикл пов'язаний із прецесією осі обертання Землі - процесу у якому вісь Землі повільно рухається по коловому конусі. На цьому ефекті також заснована дія гіроскопи.

Коли відбудеться зміна клімату

Земля мов величезний гіроскоп, який обертається навколо своєї осі і сама вісь його обертання описує коло. Причиною цього ефекту такоє є гравітаційний вплив сонця та місяця. Повний оберт земної осі взагальному триває близько 25 тисяч років. Осьова процесія поступово змінює час пори року, змушуючи їх початися раніше. Зараз Земля нахилена так, що в січні північна півкуля планети відхилена від сонця, а південна - повернута до сонця. Через 13 тисяч років ситуація зміниться на протилежну. У січні в північній півкулі буде літо, а в південній - зима.

Оскільки процесія змінює напрям осі, то і видимі із Землі полюси світу відносно зір розташовуватимуться по-іншому. Зараз північнйи поляс світу знаходиться біля полярної зорі. А через 13 тисяч років через прецесію знаходитиметься біля зорі Вега. Зараз ця процесія незначено впливає на клімат.

На сьогодні вісь Землі нахилена на 23,4 градуси до площини у котрій Земля обертається навколо сонця, але цей кут не є постійним. Він змінюється з певним періодом, що складає близько 41 тисячу років. Ці періодичні зміни кута нахилу земної осі називаються мутацією. На цей цикл здебільшого впливає місяць. Максимального нахилу земна вісь зазнала приблизно 10 700 років тому.

Чому відбувається зміна клімату

Оскільки зараз кут нахилу осі зменшується, то це поступово призводить до більш теплої зими та холоднішого літа, яке з часом дозволяє снігу та льоду у високих широтах накопичуватися у великий крижаний покрив. Зі збільшенням крижаного покриву у космос відбивається все більша частина енергії, що поступає від Сонця. Це сприяє ще більшому охолодженню. Ось цей цикл суттєво впливає на територіальній-клімат на планеті.

Але варто звернути увагу на час. Період цього циклу надзвичайно великий і протягом життя навіть кількох поколінь зміни є несуттєвими. Накладання циклів відбувається рана 100 тисяч років. Востаннє льодовиковий період закінчився лише приблизно 12 тисяч років тому.

Щодо потепління, то цикли Міланковичане не можуть пояснити теперішнього глобального потепління, оскільки воно занадто стрімко відбувається як для такого процесу як "мутація".

Нагадаємо, останні 10 місяців Земля встановлює нові кліматичні рекорди: квітень 2024 року знову став найспекотнішим за всю історію спостережень.

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