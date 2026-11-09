ВПО залишаються без виплат через помилку, про яку можуть навіть не знати: що робити

Гроші для ВПО

Реклама

В Україні переселенці можуть втратити державну допомогу через помилки в реєстрах. Зокрема, виплати припиняють людям, які повернулися з-за кордону, але система не зафіксувала їхнього повернення. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як діяти в такій ситуації та куди звертатися.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Реклама

За чинними правилами, виплати на проживання ВПО можуть припинити, якщо людина перебувала за кордоном понад 30 календарних днів поспіль або понад 60 днів сукупно протягом шести місяців отримання допомоги. Водночас законодавство передбачає винятки за наявності документально підтверджених поважних причин.

Реклама

Однак, за словами омбудсмана, іноді допомогу скасовують навіть тим, хто не порушував цих вимог.

«Я неодноразово на власні очі бачив, як система фіксувала виїзд людини за кордон, але не її повернення. Ба більше! Були і такі історії, коли помилково вважали, що людина перебуває за кордоном, коли вона навіть не підозрювала про це», — розповів Лубінець.

Він зазначив, що в більшості розглянутих його Офісом випадків рішення про припинення виплат могли бути неправомірними. Після втручання омбудсмана Пенсійний фонд переглядав їх, а людям призначали або поновлювали допомогу.

Що робити, якщо виплати ВПО припинили помилково

Лубінець радить переселенцям, яким скасували допомогу через нібито перебування за кордоном, діяти за таким алгоритмом:

Реклама

Перевірити дані про перетин кордону. Якщо в Пенсійному фонді називають причиною припинення виплат перебування за межами України, необхідно звернутися до Державної прикордонної служби та перевірити відповідну інформацію. Передати підтвердження до ПФУ. Якщо в реєстрах виявили помилку, слід надати документи, які це підтверджують, і письмово вимагати перегляду рішення. Зберегти всі документи та відповіді. Копії звернень і отриманих підтверджень можуть знадобитися для подальшого захисту своїх прав.

Окремо омбудсман звернув увагу на терміни. Якщо Пенсійний фонд запитує додаткові документи, їх потрібно подати протягом 30 днів після отримання повідомлення, щоб не втратити виплати.

«Технічні помилки в державних системах не повинні позбавляти людей належної їм допомоги», — наголосив Лубінець.

За його словами, Офіс омбудсмана продовжує працювати над переглядом неправомірних рішень і відновленням прав переселенців на державну підтримку.

В Україні змінили правила отримання статусу ВПО та пенсій для переселенців

Нагадаємо, від 22 жовтня 2026 року в Україні діють нові правила обліку внутрішньо переміщених осіб. Згідно із законом №4924-IX, переселенців можуть зняти з обліку навіть без особистої заяви. Зокрема, підставою може стати тривале перебування за кордоном — понад 90 днів поспіль або 180 днів сукупно протягом року, а також неповідомлення про повернення до попереднього місця проживання чи виїзд на постійне проживання за кордон.

Реклама

Водночас передбачені винятки для людей, які мають документально підтверджені поважні причини перебування за межами України. Втрата статусу ВПО не означає автоматичного припинення всіх виплат, адже порядок надання допомоги регулюється окремими урядовими рішеннями.

Крім того, для пенсіонерів зі статусом ВПО спростили правила отримання пенсій. Зокрема, скасували додаткову вимогу підтверджувати неотримання пенсії від Росії. Однак для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, ця вимога залишається.

Новини партнерів

Новини партнерів