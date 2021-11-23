Вподобала кухню і збиралася зимувати: у Дніпрі у будинку знайшли змію

Вподобала кухню і збиралася зимувати: у Дніпрі у будинку знайшли змію

Плазуна відловили рятувальники

У Дніпрі в одному з приватних будинків власники виявили непрохану гостю. Змія заховалась у кухонній тумбочці.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

До рятувальників звернулися власники житлового будинку, які повідомили, що у їх оселю на вулиці Петрозаводській Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, заповзла змія. Господарі помітили плазуна у кухні.

Рятувальники, які прибули на виклик, виявили непрохану гостю завдовшки близько 1 метра, у меблевому ящику. За допомогою спеціального інструменту змію відловили та випустили на волю за межами міста.

Нагадаємо, щоу Шостці посеред вулиці знайшли 3-метрового пітона, проте експерти вважають, що плазун насправді королівська кобра.

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