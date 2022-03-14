Вполювали кілька "пташок" окупантів: командування Повітряних Сил ЗСУ поділилося результатами роботи за останню добу

На Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників.

Протягом останньої доби захисники України дещо прорідили ряди повітряних сил окупантів.

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Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони України уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.



На Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. В той момент, коли винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

"Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів рашистів і одного БпЛА. Є гарна новина і від Оперативне командування "Північ", чиє ППО сьогодні вранці вразило ще один літак окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бійці полку "Азов" завдали низки ударів по об’єктах російських військових у Маріуполі Донецької області.