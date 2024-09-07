Вправна робота: на Донеччині ЗСУ дроном ліквідували автомобіль "Урал" (фото)

ЗСУ на Донеччині ліквідували автомобіль "Урал" одного із підрозділів 120-ї артилерійської бригади. Двоє військовослужбовців армії РФ зазнали незначних поранень.

Про це йдеться у телеграм-каналі "Досье Шпиона".

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Як зазначається, автомобіль транспортував 152 мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б", а також артилерійські боєприпаси. Зокрема, там було орієнтовно 30 одиниць керованих артилерійських боєприпасів "Краснопіль". Внаслідок детонації вмісту кузова знищено усе.

"Також слід зазначити, що автомобіль був захищений системою РЕБ "Ромашка", яка використовується для захисту транспортних засобів від впливу дронів супротивника", – зазначається у повідомленні.

Знищений російський автомобіль "Урал"

Нагадаємо, вночі проти 7 вересня безпілотники СБУ вдарили по складу боєприпасів та техніки у Воронезькій області. Місцева влада терміново евакуює мешканців прилеглих населених пунктів.

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