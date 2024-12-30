Вправна спільна робота: ГУР та ОСУВ "Таврія" знищили ворожий штаб разом з окупантами (відео)

ГУР та ОСУВ "Таврія" відпрацювали по штабу армії РФ. Знищено щонайменше 6 загарбників.

Про це пише Головне управління розвідки МО України.

Українські бійці знищили ворожий штаб разом з окупантами

"У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" завдали по об’єкту ракетного удару ― штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень", ― написали у ГУР.

Раніше на тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири ворожі об’єкти із телекомунікаційним обладнанням. Йдеться про незаконного оператора зв’язку “Фенікс".

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