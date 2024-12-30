Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вправна спільна робота: ГУР та ОСУВ "Таврія" знищили ворожий штаб разом з окупантами (відео)

Дата публікації
Перегляди
871
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Вправна спільна робота: ГУР та ОСУВ "Таврія" знищили ворожий штаб разом з окупантами (відео)

Удар по штабу окупантів

Наші воїни передали "гарячий" привіт окупантам.

ГУР та ОСУВ "Таврія" відпрацювали по штабу армії РФ. Знищено щонайменше 6 загарбників.

Про це пише Головне управління розвідки МО України.

Українські бійці знищили ворожий штаб разом з окупантами

Українські бійці знищили ворожий штаб разом з окупантами

"У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" завдали по об’єкту ракетного удару ― штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень", ― написали у ГУР.

Раніше на тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири ворожі об’єкти із телекомунікаційним обладнанням. Йдеться про незаконного оператора зв’язку “Фенікс". 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація