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Вправно провели "демілітаризацію" ворога: ЗСУ знищили ворожий літак, позиції ППО, ЗРК та пункти управління

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Вправно провели "демілітаризацію" ворога: ЗСУ знищили ворожий літак, позиції ППО, ЗРК та пункти управління

Генштаб ЗСУ

Українські пілоти завдали понад два десятки ударів по місцях розміщення ворожої техніки та особового складу.

Українські пілоти, зенітники та ракетники добряче "насипали" окупантам минулої доби.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу українські захисники збили ворожий літак Су-25, БпЛА “Ланцет-3” та 4 дрони “Орлан-10”.

Українські ракетники та зартилеристи за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

Нагадаємо, що на південному для корегування вогню артилерії було зафіксовано політ близько 50 російських безпілотників.

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Дата публікації
Перегляди
356
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