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ВР дозволила майбутнім водіям вчити теорію самостійно без автошколи

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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ВР дозволила майбутнім водіям вчити теорію самостійно без автошколи

Рада дозволила вивчати теорію водіння самостійно / Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Практичні заняття, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі.

Депутати схвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким дозволяється майбутнім водіям самостійно вивчати теоретичну частину іспиту для отримання водійського посвідчення.

Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Законопроєкт 7354 – дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення", – зазначив спікер ВР.

Раніше від майбутніх водіїв вимагали вивчати теорію у автошколах і курсах водіння. Тепер їх будуть допускати до іспитів нарівні з випускниками автошкіл. Практичні заняття, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі.

Також нардепи встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв. Для цього узвалили дві нові статті:

  • ст. 127-3 – порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 13 600 грн);
  • ст. 127-4 – порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 17 тис. грн; для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 тис. – 51 тис. грн).

Раніше повідомлялося, що в Україні відкрилися автошколи для людей з інвалідністю.

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Дата публікації
Перегляди
525
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