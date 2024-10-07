ВР хоче дозволити чоловікам оновити дані в ТЦК "зі знижкою"

У Раді пропонують зменшити штраф за неуточнення даних в ТЦК для тих, хто самостійно вирішив їх оновити.

Верховна Рада може дозволити військовозобов'язаним чоловікам, що досі не оновили дані в ТЦК, зробити це, попередньо сплативши половину штрафу.

Про це йдеться в проєкті закону №12093

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Громадянам хочуть дати можливість у разі добровільного звернення для уточнення персональних даних сплати 50% від мінімального розміру штрафу за статтями про порушення мобілізації та військового обліку. Тобто чоловіки зможуть сплатити штраф у розмірі не 17 000 грн, як це є зараз, а лише половину суми – 8 500 грн.

На думку авторів законопроєкту, цей документ стимулюватиме військозобов’язаних громадян уточнювати свої дані через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а також наповнить держбюджет за рахунок штрафів.

"Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні. Ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Раніше у Раді зробили нову заяву щодо зниження мобілізаційного віку до 20 років.

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