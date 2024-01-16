ВР хоче дозволити забирати авто у ФОПів на потреби армії: чи законно це

Перший генпрокурор України відповів, що під час війни є можливість адміністративного втручання у питання власності.
У зареєстрованих у парламенті проєктах законів про мобілізацію є пропозиція вилучати у ФОПів автівки на потреби армії.
Чи законна така пропозиція, прокоментував перший генпрокурор України (1991-1993 рр.), суддя Конституційного суду Віктор Шишкін в інтервʼю Hromadske.
У відповідь на зауваження журналіста, що Конституція захищає приватну власність людини, суддя відповів, що у статті 319 Конституції йдеться про те, що "власність зобов’язує".
"Що власника у випадках і в порядку, встановлених законом, "можуть зобов'язати допустити до користування його майном інших осіб". Тобто у деяких ситуаціях можна вилучити власність – коли, приміром, стоїть питання про захист людини, якій ця власність належить", – каже Шишкін.
За його словами, під час війни є можливість адміністративного втручання у питання власності.
"Бо це – суспільна необхідність. І це буде конституційно", – підсумував суддя.
У кого зараз можуть забирати автівки
Нагадаємо, це питання регулюється пунктом 7 Положення про військово-транспортний обов'язок. Так, військово-транспортний обов'язок може поширюватися, зокрема, на:
- центральні та місцеві органи виконавчої влади;
- інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
- підприємства, установи та організації;
- залізниці;
- порти, пристані, аеропорти;
- нафтобази;
- автозаправні станції дорожнього господарства;
- інші підприємства, установи та організації, що забезпечують експлуатацію транспортних засобів;
- громадян, що власниками транспортних засобів.
Нагадаємо, 11 січня після значних дискусій у Раді було ухвалено рішення повернути проєкт закону про мобілізацію на доопрацювання. За словами очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, деякі положення законопроєкту про мобілізацію прямо порушували права людини, деякі не були оптимально сформульованими.
Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів офіційно відкликав скандальний законопроєкт про мобілізацію. Очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова.