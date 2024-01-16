ВР хоче дозволити забирати авто у ФОПів на потреби армії: чи законно це

Перший генпрокурор України відповів, що під час війни є можливість адміністративного втручання у питання власності.

У зареєстрованих у парламенті проєктах законів про мобілізацію є пропозиція вилучати у ФОПів автівки на потреби армії.

Чи законна така пропозиція, прокоментував перший генпрокурор України (1991-1993 рр.), суддя Конституційного суду Віктор Шишкін в інтервʼю Hromadske.

У відповідь на зауваження журналіста, що Конституція захищає приватну власність людини, суддя відповів, що у статті 319 Конституції йдеться про те, що "власність зобов’язує".

"Що власника у випадках і в порядку, встановлених законом, "можуть зобов'язати допустити до користування його майном інших осіб". Тобто у деяких ситуаціях можна вилучити власність – коли, приміром, стоїть питання про захист людини, якій ця власність належить", – каже Шишкін.

За його словами, під час війни є можливість адміністративного втручання у питання власності.

"Бо це – суспільна необхідність. І це буде конституційно", – підсумував суддя.

У кого зараз можуть забирати автівки

Нагадаємо, це питання регулюється пунктом 7 Положення про військово-транспортний обов'язок. Так, військово-транспортний обов'язок може поширюватися, зокрема, на: