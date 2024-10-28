ВР хоче надати ухилянтам "знижку" у 50% – деталі нового законопроєкту

Ухилянтам, які досі не оновили свої військово-облікові дані, хочуть зробити знижку на штраф від ТЦК у 50%.

Верховна Рада планує дати ухилянтам, які досі не оновили облікові дані, знижку у 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК.

Про це йдеться в проєкті закону №12093. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 25 жовтня рекомендував затвердити цей документ в першому читанні.

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"На сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні", – пишуть депутати в пояснювальній записці.

Як повідомляє "Судово-юридична газета", понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання, як того вимагав закон про посилення мобілізації.

За це порушення передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

Громадянам хочуть дати можливість у разі добровільного звернення для уточнення персональних даних сплати 50% від мінімального розміру штрафу за статтями про порушення мобілізації та військового обліку. Тобто чоловіки зможуть сплатити штраф у розмірі не 17 000 грн, як це є зараз, а лише половину суми – 8 500 грн. Можливість отримання "знижки" буде доступна тільки для громадян, які звертаються до ТЦК добровільно, за власною ініціативою.

На думку авторів законопроєкту, цей документ стимулюватиме військозобов’язаних громадян уточнювати свої дані через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а також наповнить держбюджет за рахунок штрафів.

Раніше повідомлялося, що чоловіки матимуть три дні, щоб забрати повістку від ТЦК з пошти, інакше – штраф.

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