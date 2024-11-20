ВР надала право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти на фронті

Рішення є дуже важливим.

Верховна Рада надала право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях (№11531). "За" проголосувало 308 депутатів.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Це мій законопроєкт. Довго добивався його ухвалення!", – наголосив Гончаренко.

Він додав, що влітку парламент проголосував інший закон про надання відстрочки для родичів, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти на війні. Тепер вдалося досягти й звільнення.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про послаблення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство, якщо це відбулося вперше.

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