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ВР надала право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти на фронті

ВР надала право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти на фронті

Верховна Рада України / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Рішення є дуже важливим.

Верховна Рада надала право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях (№11531). "За" проголосувало 308 депутатів.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Це мій законопроєкт. Довго добивався його ухвалення!", – наголосив Гончаренко.

Він додав, що влітку парламент проголосував інший закон про надання відстрочки для родичів, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти на війні. Тепер вдалося досягти й звільнення.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про послаблення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство, якщо це відбулося вперше.

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