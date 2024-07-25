ВР не може повторити фатальну історичну помилку: Стефанчук нагадав про наслідки демобілізації в УНР

Спікер ВР наголосив, що замість демобілізації треба подбати про відпустки, ротації та інші привілеї для військових.

Єдина країна, яка зважилася провести демобілізацію під час війни, – це Українська народна республіка. Тому дуже важливо, щоб сьогодні Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради 1919 року.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Щодо демобілізації. Може у мене погані знання, але я не знаю такої країни, яка б проводила демобілізацію під час війни. Точніше, я знаю таку країну – це Українська народна республіка 1919 року", – сказав Стефанчук.

Голова ВР нагадав, що тоді міністр оборони УНР Микола Порш вніс законопроєкт про мобілізацію, який був ухвалений Центральною радою.

"Мені треба розповідати, що відбулося далі? Так от для мене дуже важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради. Про це ми повинні відверто говорити", – наголосив спікер.

За словами Стефанчука, неможливість провести демобілізацію не виключає того, що українські військовослужбовці, які на фронті боронять країну від російських загарбників, заслуговують справедливої відзнаки їхніх заслуг.

"Тому питання відпусток, питання ротацій, питання інших якихось привілеїв чи підтримки цих осіб – це те, що має бути реалізовано. Частково ми це вирішили в законі про мобілізацію, частково ініціативи зараз надходять", – додав Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, на думку міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, наразі немає умов для проведення демобілізації з фронту, оскільки там дуже потрібні посвідчення військові, які вже провоювали понад два роки.

Читайте також провідні новини дня: