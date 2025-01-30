Зміни в проходженні ВЛК: на що чекати військовозобов'язаним

Завдяки новій постанові особи з категорією "обмежено придатний" отримають більше часу для проходження комісії.

Верховна Рада підготувала законопроєкт, який дозволить відтермінувати проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) для військовозобов’язаних із категорією "обмежено придатний" до червня.

Про це повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі програми Ранок.LIVE.

За його словами, відповідну постанову могли ухвалити ще торік, але чекали на пропозицію від Міністерства оборони України та Генштабу.

“Уряд довго зволікав із цією ситуацією. Вони чекали позицію Міністерства оборони, а також Генштабу. Цю постанову можна було ухвалити ще торік і дати людям шанс. Ті, хто зареєстрований у "Армії+" та подав заявку на проходження ВЛК, могли б підтвердити свій статус "обмежено придатний",” — зазначив Цимбалюк.

Також розглядається питання про те, що військовозобов’язані зможуть самостійно обирати медичний заклад для проходження ВЛК.

За словами депутата, МОЗ України активно працює над розширенням мережі лікарень, які обслуговуватимуть військовозобов’язаних.

Нагадаємо, військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Однак якщо вони не отримають повістку на проходження ВЛК до 5 лютого, їх не буде оголошено в розшук.

Читайте також: