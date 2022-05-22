ВР підтримала пропозиції Зеленського до закону про заборону символіки вторгнення Росії

ВР підтримала пропозиції Зеленського до закону про заборону символіки вторгнення Росії

Верховна Рада підтримала пропозиції президента Зеленського щодо заборони символіки російського воєнного вторгнення.

Документ підтримали 312 народних депутатів.

Голова партії "Слуга народу" розповіла, що передбачає цей закон.

Документ запроваджує:

Нові терміни "держава-терорист", "пропаганда російського нацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста", "символіка військового вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму до України";

"держава-терорист", "пропаганда російського нацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста", "символіка військового вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму до України"; Використання латинських літер “Z”, “V” окремо (без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії) або шляхом заміни цими літерами кириличних літер в окремих словах з візуальним акцентом на цих літерах визнається символікою військового вторгнення Росії;

окремо (без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії) або шляхом заміни цими літерами кириличних літер в окремих словах з візуальним акцентом на цих літерах визнається символікою військового вторгнення Росії; Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

Цим рішенням також враховано пропозиції президента Зеленського. Глава держави ініціював дозволити використовувати символіку вторгнення Росії в експозиціях музеїв, на тематичних виставках, у бібліотечних фондах, підручниках, у процесі наукової діяльності.

Також Зеленський ініціював заборону утворення і діяльність громадських об’єднань, мета яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни.

Крім того, заборонено використовувати символіку воєнного вторгнення Росії у символіці громадських об'єднань.

Нагадаємо, що в Україні остаточно заборонили Комуністичну партію.

Раніше Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій.

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