ВР ратифікувала угоду з Туреччиною, яка дозволить виготовляти "байрактари" в Україні

Ця угода була підписана ще 3 лютого, до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співробітництво в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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За це рішення проголосували 332 депутати.

"Це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників Bayraktar", – говорив раніше прем'єр Денис Шмигаль.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що планова загальна сума інвестицій у будівництво заводу із виробництва безпілотників та науково-дослідного центру для їх обслуговування, ремонту та модернізації складає 95,5 млн доларів протягом десяти років, починаючи від 2022 року.

Запуск виробництва і перший випуск продукції запланований на 2025 рік.

Bayraktar і Україна

Нагадаємо, що Україна закупила перші шість Bayraktar 2018 року. 26 жовтня 2021 року ЗСУ вперше застосували безпілотні літальні апарати Bayraktar для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

Безпілотники активно використовували на початку повномасштабного вторгнення РФ, проте потім інформації про їхнє використання на фронті стало з'являтися дедалі менше. Військовий експерт Олег Жданов розповів, куди зникли з фронту "Байрактари".

Нагадаємо, компанія Baykar, яка виробляє ці безпілотники, заявила, що не продаватиме Росії "Байрактари", яку б суму їй не пропонували.

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