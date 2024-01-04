ВР розпочинає роботу над законопроєктом про мобілізацію: що відомо

Верховна Рада не виноситиме на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочинає роботу над законопроєктом про мобілізацію.

Це підтвердив секретар комітету та народний депутат Роман Костенко у коментарі LIGA.net.

Він зазначив, що депутати планують заслухати всіх зацікавлених сторін цього проєкту.

Він також висловив думку, що після обговорення та ухвалення процедурних рішень законопроєкт відправлять на доопрацювання Кабінету міністрів.

Нагадаємо:

5 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Якщо законопроєкт про мобілізацію ухвалять без вагомих змін, то всі чоловіки від 18 до 60 років матимуть 30 днів, щоб звернутися до ТЦК, уточнити свої дані, місце проживання тощо. Вони також будуть зобов’язані носити при собі військово-облікові документи й показувати їх на вимогу працівників ТЦК чи поліціянтів.

19 грудня на пресконференції, присвяченій підсумкам року, Володимир Зеленський повідомив, що військове командування має потребу у додатковій мобілізації близько 400 тисяч — 500 тисяч тисяч людей.

Напередодні зʼявився текст урядового законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

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