ВР розраховує на вплив Польщі та Литви в отриманні Україною членства в НАТО

Співпраця України з Польщею та Литвою є важливою й у рамках міжнародних організацій.

У Верховній раді України розраховують на вплив Польщі та Литви в питанні отримання Україною членства в НАТО.

Таку заяву зробив перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук, повідомляє пресслужба парламенту.

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Він провів зустріч з віцемаршалкою Сейму Польщі Малгожатою Госєвською та віцеспікером Сеймаса Литви Паулюсом Саударгасом. Сторони обговорили перспективи посилення тристоронньої співпраці в парламентському вимірі.

Стефанчук подякував представникам Польщі та Литви за спільне відвідання Сходу України та швидку реакцію на концентрацію російських військ уздовж українського державного кордону та на тимчасово окупованих територіях в АРК і м. Севастополь. Перший віцеспікер відзначив успішну діяльність "Люблінського трикутника" - тристороннього співробітництва України, Литви та Польщі.

"Розраховую на залучення Польщею й Литвою інструментарію впливів у рамках Північноатлантичного альянсу, зокрема й Парламентської асамблеї НАТО на користь отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО", - заявив Стефанчук.

Українська сторона також привітала головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році.

"Ми просимо польську сторону, щоб питання російської агресії проти України та звільнення окупованих Росією територій України було постійно на порядку денному польського головування в ОБСЄ", - заявив Стефанчук.

Перший замглави Ради наголосив на важливості взаємодії країн у питаннях енергетичної безпеки. За його словами, вкрай важливо об’єднати зусилля, щоб не допустити реалізацію проєкту "Північний потік-2", що є небезпечним для всього європейського континенту. Своєю чергою Госєвська запропонувала восени в Польщі організувати конференцію, яка буде присвячена гуманітарній ситуації на окупованих Росією територіях. Вона також повідомила про готовність долучитися до діяльності "Кримської платформи".

Крім того, Саударгас висловив свою підтримку та готовність надалі підтримувати співпрацю з Україною, разом протидіяти спільним проблемам.

"Йдеться про підтримку Литвою членства України в НАТО, посилення санкцій проти Росії та Білорусії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Бундестазі відхилили заклик відмовитися від "Північного потоку-2". "Зелені" заявляли, що "Північний потік-2" шкідливий для клімату.

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