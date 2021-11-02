ВР спростить надання громадянства для іноземних бійців, які воюють за Україну

ВР спростить надання громадянства для іноземних бійців, які воюють за Україну

Законопроєкт про спрощення надання українського громадянства для іноземних бійців АТО ухвалили у першому читанні.

Верховна Рада планує спростити процедуру надання громадянства іноземцям, які захищають територіальну цілісність України, зокрема росіянам.

Сьогодні, 2 листопада, нардепи у першому читанні ухвалили відповідний законопроєкт №5630.

Документ підтримали 302 народні депутати. Законопроєкт передбачає спрощення набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які проходять службу чи служили у ЗСУ і / або брали участь в Антитерористичній операції.

Крім того нардепи хочуть спростити порядок отримання громадянства України громадянами держави, визнаної ВРУ агресором або окупантом, які зазнавали переслідування через політичні мотиви

Документ прийнято за основу зі скороченням термінів підготовки до другого читання.

Раніше у РНБО розповіли, чи планують вводити в Україні подвійне громадянство.

Нагадаємо, що у "Слузі народу" запропонували обмежити права українців, які отримали паспорт РФ.

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