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ВР ухвалила закон про трансплантацію: оформити згоду на передавання органів можна буде через "Дію"

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ВР ухвалила закон про трансплантацію: оформити згоду на передавання органів можна буде через "Дію"

Фото: facebook.com/surgery.org.ua

Автори документу переконані, що закон сприятиме підвищенню ефективності та збільшенню кількості операцій з трансплантації.

Верховна Рада у другому читанні ухвалила  законопроєкт про трансплантацію і донорство органів. Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Автори документу переконані, що закон сприятиме підвищенню ефективності та збільшенню кількості операцій з трансплантації. Це дозволить врятувати життя більшій кількості українців.

У законі закріплені такі норми:

  • Можливість оформити через портал "Дія" прижиттєву згоду на пожертву органів для трансплантації у випадку смерті;
  • Вилучається поняття “повноважного представника”, якого можна було призначити за життя, щоб у випадку смерті він прийняв рішення щодо згоди чи незгоди на вилучення органів для трансплантації. Якщо людина за життя особисто приймає таке рішення, вона може подати відповідну заяву, зокрема і в електронній формі;
  • Удосконалення алгоритму підбору пари донор-реципієнт. Це дасть можливість системі підбирати пари донор-реципієнт із найкращим прогнозом приживання донорського органу;
  • Гармонізація законодавства із європейськими законами;
  • Залучення представників релігійних організацій до популяризації питань трансплантації;
  • Продовження до грудня 2023 року пілотного проєкту із трансплантації, в якому всі операції оплачуються МОЗ.

Нагадаємо, що в Україні за цей рік уже зробили 22 пересадки серця. 

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