ВР ухвалила закон про трансплантацію: оформити згоду на передавання органів можна буде через "Дію"

Автори документу переконані, що закон сприятиме підвищенню ефективності та збільшенню кількості операцій з трансплантації.
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про трансплантацію і донорство органів. Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів.
Про це інформує пресслужба МОЗ.
Автори документу переконані, що закон сприятиме підвищенню ефективності та збільшенню кількості операцій з трансплантації. Це дозволить врятувати життя більшій кількості українців.
У законі закріплені такі норми:
- Можливість оформити через портал "Дія" прижиттєву згоду на пожертву органів для трансплантації у випадку смерті;
- Вилучається поняття “повноважного представника”, якого можна було призначити за життя, щоб у випадку смерті він прийняв рішення щодо згоди чи незгоди на вилучення органів для трансплантації. Якщо людина за життя особисто приймає таке рішення, вона може подати відповідну заяву, зокрема і в електронній формі;
- Удосконалення алгоритму підбору пари донор-реципієнт. Це дасть можливість системі підбирати пари донор-реципієнт із найкращим прогнозом приживання донорського органу;
- Гармонізація законодавства із європейськими законами;
- Залучення представників релігійних організацій до популяризації питань трансплантації;
- Продовження до грудня 2023 року пілотного проєкту із трансплантації, в якому всі операції оплачуються МОЗ.
Нагадаємо, що в Україні за цей рік уже зробили 22 пересадки серця.
Читайте також: