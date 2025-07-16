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ВР визнала депортованими виселених з Польщі українців у 1944-1951 рр.: які пільги вони отримають
Рада нарешті ухвалила закон про визнання депортованими українців, примусово виселених з етнічних українських земель, що після Другої світової війни відійшли до Польщі.
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який визнає українців, примусово переселених з території Закерзоння в 1944-1951 роках, депортованими.
Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.
Примусове переселення етнічних українців з території Польщі у 1944-1951 роках до УРСР нарешті офіційно визнали депортацією — незаконною і злочинною дією, що порушувала права людини.
Що передбачає документ
статус депортованих осіб та їхніх нащадків;
гарантії державної підтримки, включно з соціальними пільгами, медичним обслуговуванням, збереженням історичної пам’яті;
обов’язок держави вшановувати пам’ять про ці депортації.
«Це відновлення історичної справедливості щодо українців, примусово переселених з території Закерзоння, Холмщини, Лемківщини, Підляшшя та Надсяння», — зазначила Геращенко.
Зауважимо, що у першому читанні цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила ще 24 вересня 2021 року.
Нагадаємо, що протягом 1944-1951 років, в рамках так званого «обміну територіями» між УРСР і Польською народною републікою українське місцеве населення Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини було депортоване до УРСР, а та невелика кількість українців, що залишилися — депортовані у західні регіони Польщі 1947 року в ході операції «Вісла».
Майже 700 тисяч українців депортували протягом 1944-1951 років з етнічних українських земель, що опинилися у складі Польщі, до УРСР.
У ході акції «Вісла» (1947 рік) близько 150 тисяч українців депортували на північні та північно-західні території Польщі.
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про визнання 11 липня «днем пам’яті» про «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА» в роки Другої світової війни.
Зауважимо, говорячи про визнання провини українцями у 1943 році, Варшава не згадує про польсько-українську війну 1918-19 років, передвоєнну пацифікацію українців, напади на українські села на Холмщині та Надсянні 1941-1944 років.