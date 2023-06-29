ВР звузила можливості відстрочки від мобілізації: кого це торкнеться

Відстрочку можна буде оформити лише в тому випадку, якщо в родині не має інших людей, хто може доглядати за особою з інвалідністю.

В Україні можуть звузити коло військовозобов'язаних осіб, які мають праву на відстрочку від мобілізації. Йдеться про тих, хто має родичів з інвалідністю.

Відповідний законопроєкт № 9342 був схвалений 28 червня.

У документі змінюється норма, що відстрочку від мобілізації отримують військовозобов'язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Нова правка визначає, що відстрочку можна буде оформити лише в тому випадку, якщо в родині військовозобов'язаного не має інших працездатних людей, хто може доглядати за особою з інвалідністю.

Правка доповнює абзац 11 частини І статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Нагадаємо, що Верховна Рада в цілому ухвалила закон про доплати для військових.

Раніше ми писали, за яких підстав відстрочка від мобілізації може бути анульованою.

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