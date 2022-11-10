Вранці - туман, вдень - до 12° тепла: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 11 листопада

У п'ятницю, 11 листопада, до деяких регіонів України прийдуть дощі, а вранці та вночі у південних, східних та більшості центральних областей очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 11 листопада вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях очікується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. У південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східних та південно-східних областях 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві 11 листопада вночі та вранці також ітиме невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11°.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що від середини листопада до України прийде різке похолодання. За його прогнозом, у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як недивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини й морози до -2-4 градусів вдень.

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Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг. Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що листопад цього року навпаки, ймовірно, буде теплим.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше.

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